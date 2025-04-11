Пятница, 11 Апреля 2025 13:38

АрмИнфо. В мире, где отсутствует мир, его необходимо восстановить с помощью дипломатии, верховенства закона, доверия и ответственного руководства. Об этом в Страсбурге в рамках осенней сессии ПАСЕ в ходе обсуждений на тему "Взаимосвязь Совета Европы и европейского политического сообщества" заявил член армянской делегации в ПАСЕ, депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения", бывший вице-премьер Армен Геворкян.

По его словам, сейчас самое время обсудить не только давление на демократию, но и способность институтов формировать реальные результаты в быстро меняющемся и подверженном конфликтам мире. С момента создания Европейского политического сообщества, подчеркнул Геворкян, ситуация в мире стала более напряженной и поляризованной. "Вместо стабильного мира и растущего благосостояния мы наблюдаем рост рисков, конфликтов и геополитических потрясений. Мир не стал спокойнее, а во многих местах даже дружеские отношения стали политически сложными. Это выражает большую обеспокоенность. Институты изо всех сил пытаются справиться со сложностью, поддержать переходный период и, что самое важное, предотвратить разногласия и конфликты. Расширяя институциональные платформы, мы должны гарантировать, что они не только инклюзивны, но и эффективны в обеспечении мира и процветания. Граждане вправе ожидать не только структуры, но и содержания. И проблема не в отсутствии этих структур, а в том, что они больше не формируют позитивные результаты", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в результате обсуждаемого сотрудничества возникает ряд ключевых ожиданий. Во-первых, самым ценным достижением Совета Европы является общеевропейская система конвенций в области защиты прав человека. Продолжающееся разрушение этой системы, как подчеркнул Геворкян, необходимо остановить, а ее сохранение должно стать стратегической задачей. Во-вторых, крайне важно, чтобы это сотрудничество способствовало обращению вспять растущих авторитарных тенденций на континенте. "Выбор очевиден: либо занять принципиальную и решительную позицию в противостоянии этой тенденции, либо продолжать болезненные компромиссы, которые только ослабляют демократический мир. В-третьих, это партнерство предлагает уникальный и своевременный формат для честного диалога между равными, независимо от статуса членства в ЕС. Эта инклюзивная среда предоставляет возможность для конструктивного участия и взаимного признания. Такой диалог может приблизить кандидатов на вступление в ЕС к их цели, а для других - способствовать формированию более реалистичного видения европейской мечты, основанной на сотрудничестве, солидарности и общих ценностях. В-четвертых, в основе любого сотрудничества должен лежать мир. В мире, где отсутствует мир, его необходимо восстановить с помощью дипломатии, верховенства закона, доверия и ответственного руководства. В случае наших регионов, где существует риск возобновления конфликта, мир также должен строиться на геополитической стабильности, достойном диалоге с соседями, выгодном региональном сотрудничестве и, что самое важное, на работающих международных гарантиях и надежных механизмах национальной безопасности", - отметил член армянской делегации в ПАСЕ.

Он также указал на историческую необходимость продолжать быть архитекторами мира. "Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия станет не только моментом размышлений, но и моментом подтверждения своих обязательств", - заключил депутат Национального Собрания РА.