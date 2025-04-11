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 Пятница, 11 Апреля 2025 11:16
Марианна Мкртчян

ANCA призывает Трампа отменить американское финансирование продажи грузовых самолетов геноцидальному азербайджанскому режиму

ANCA призывает Трампа отменить американское финансирование продажи грузовых самолетов геноцидальному азербайджанскому режиму

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) начал общенациональную кампанию, призывая президента США Дональда Трампа отменить безрассудное решение американского Экспортно-импортного банка (EXIM) одобрить гарантию кредита в размере $339 млн. на продажу грузовых самолетов Boeing азербайджанской авиакомпании Silk Way West Airlines. В заявлении ANCA отмечается, что эта компания, напрямую связана с геноцидальным режимом Азербайджана с хорошо документированной историей торговли оружием и агрессии против армянского народа.

В общинной организации отметили, что цель кампании - мобилизовать американцев армянского происхождения и защитников прав человека в США, чтобы потребовать от Трампа отменить решение EXIM Bank от 31 марта 2025 года о финансировании грузовых самолетов двойного назначения, сделку, которая рискует еще больше милитаризировать авторитарный режим Азербайджана и усилить региональную нестабильность.

В ANCA напомнили, что авиакомпания Silk Way Airlines, тесно связанная с правительством Азербайджана и президентом Ильхамом Алиевым, неоднократно была замешана в транспортировке оружия в зоны конфликта. Отмечается, что эти поставки, задокументированные Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и другими организациями и СМИ, включают доставку оружия в Азербайджан во время его смертоносных нападений на коренное армянское население Арцаха в 2020 и 2023 годах. Эти нападения достигли кульминации в этнической чистке более 120 000 армян в сентябре 2023 года - всего за несколько месяцев до того, как EXIM одобрил этот спорный кредитный пакет.

Исполнительный директор ANCA Арам Ампарян считает, что этот опасный и глубоко безответственный кредит гарантирует доставку смертоносного груза, продолжающуюся передачу оружия геноцидному режиму Алиева в Азербайджане.

"Действия EXIM Bank не только морально несостоятельны, они стратегически близоруки, и нацелены на помощь и подстрекание азербайджанской агрессии, вопреки законам США, нашим международным обязательствам и всеобщим гуманитарным ценностям. Президент Трамп должен действовать немедленно, чтобы заблокировать этот кредит и поддержать приверженность Америки миру и защите преследуемых христиан", - отметил исполнительный директор ANCA.

В организации также напомнили, что кредитная гарантия в размере $339 млн. поддержит поставку самолетов Boeing к весне 2026 года. Финансирование было одобрено, несмотря на широкий общественный резонанс, после периода активных комментариев в январе и феврале 2025 года, в течение которого ANCA возглавила общенациональную пропагандистскую кампанию против сделки.

В запущенной общинной организацией кампании подчеркивается, что предоставление кредита этой азербайджанской авиакомпании в первую очередь нарушит законы США об экспортном контроле, включая Правила экспортного администрирования и Международные правила торговли оружием.

"Кроме того, этот шаг противоречит политике санкций США, в частности, Глобальному закону Магнитского об ответственности за соблюдение прав человека и Закону о поддержке свободы; подорвет региональный мир, усилив военную позицию Азербайджана в отношении Армении и Арцаха; будет способствовать проведению Азербайджаном кампании этнической чистки и культурного стирания и подорвет авторитет США, направив ресурсы американских налогоплательщиков на режим, осужденный за военные преступления и коррупцию", - отмечается в запущенной кампании ANCA.

В организации также напомнили, что самолеты Silk Way неоднократно осуществляли поставки оружия с израильской авиабазы Овда в Баку, включая не менее шести рейсов только в начале 2025 года. Эти поставки, соответствующие тенденциям, наблюдавшимся до военных нападений Азербайджана на Арцах, усиливают роль авиакомпании как ключевого канала для азербайджанской милитаризации и агрессии. 

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