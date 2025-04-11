Пятница, 11 Апреля 2025 11:16

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) начал общенациональную кампанию, призывая президента США Дональда Трампа отменить безрассудное решение американского Экспортно-импортного банка (EXIM) одобрить гарантию кредита в размере $339 млн. на продажу грузовых самолетов Boeing азербайджанской авиакомпании Silk Way West Airlines. В заявлении ANCA отмечается, что эта компания, напрямую связана с геноцидальным режимом Азербайджана с хорошо документированной историей торговли оружием и агрессии против армянского народа.

В общинной организации отметили, что цель кампании - мобилизовать американцев армянского происхождения и защитников прав человека в США, чтобы потребовать от Трампа отменить решение EXIM Bank от 31 марта 2025 года о финансировании грузовых самолетов двойного назначения, сделку, которая рискует еще больше милитаризировать авторитарный режим Азербайджана и усилить региональную нестабильность.

В ANCA напомнили, что авиакомпания Silk Way Airlines, тесно связанная с правительством Азербайджана и президентом Ильхамом Алиевым, неоднократно была замешана в транспортировке оружия в зоны конфликта. Отмечается, что эти поставки, задокументированные Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и другими организациями и СМИ, включают доставку оружия в Азербайджан во время его смертоносных нападений на коренное армянское население Арцаха в 2020 и 2023 годах. Эти нападения достигли кульминации в этнической чистке более 120 000 армян в сентябре 2023 года - всего за несколько месяцев до того, как EXIM одобрил этот спорный кредитный пакет.

Исполнительный директор ANCA Арам Ампарян считает, что этот опасный и глубоко безответственный кредит гарантирует доставку смертоносного груза, продолжающуюся передачу оружия геноцидному режиму Алиева в Азербайджане.

"Действия EXIM Bank не только морально несостоятельны, они стратегически близоруки, и нацелены на помощь и подстрекание азербайджанской агрессии, вопреки законам США, нашим международным обязательствам и всеобщим гуманитарным ценностям. Президент Трамп должен действовать немедленно, чтобы заблокировать этот кредит и поддержать приверженность Америки миру и защите преследуемых христиан", - отметил исполнительный директор ANCA.

В организации также напомнили, что кредитная гарантия в размере $339 млн. поддержит поставку самолетов Boeing к весне 2026 года. Финансирование было одобрено, несмотря на широкий общественный резонанс, после периода активных комментариев в январе и феврале 2025 года, в течение которого ANCA возглавила общенациональную пропагандистскую кампанию против сделки.

В запущенной общинной организацией кампании подчеркивается, что предоставление кредита этой азербайджанской авиакомпании в первую очередь нарушит законы США об экспортном контроле, включая Правила экспортного администрирования и Международные правила торговли оружием.

"Кроме того, этот шаг противоречит политике санкций США, в частности, Глобальному закону Магнитского об ответственности за соблюдение прав человека и Закону о поддержке свободы; подорвет региональный мир, усилив военную позицию Азербайджана в отношении Армении и Арцаха; будет способствовать проведению Азербайджаном кампании этнической чистки и культурного стирания и подорвет авторитет США, направив ресурсы американских налогоплательщиков на режим, осужденный за военные преступления и коррупцию", - отмечается в запущенной кампании ANCA.

В организации также напомнили, что самолеты Silk Way неоднократно осуществляли поставки оружия с израильской авиабазы Овда в Баку, включая не менее шести рейсов только в начале 2025 года. Эти поставки, соответствующие тенденциям, наблюдавшимся до военных нападений Азербайджана на Арцах, усиливают роль авиакомпании как ключевого канала для азербайджанской милитаризации и агрессии.