Четверг, 10 Апреля 2025 17:45

АрмИнфо. До тех пор, пока не будет обеспечено освобождение армянских военнопленных Армения не может говорить о мире с Азербайджаном. Об этом 10 апреля на пресс-конференции в Ереване под названием "Судятся, потому что являются армянами", заявила представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян.

Правозащитник подчеркнула, что в условиях, когда армянские пленные находятся в азербайджанских тюрьмах, говорить о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном невозможно, поскольку это создаст основу для недоверия между двумя народами.

"Вопрос армянских военнопленных - многослойная проблема, для решения которой необходимо объединить как общественные, так и политические силы, чтобы добиться какого-либо результата. Конечно, важно требовать освобождения армянских пленных, но также необходимо обеспечить человеческие условия их пребывания в азербайджанских тюрьмах", - отметила Саакян.

Правозащитник в этой связи обратила внимание на угрозу жизни армянских пленных, указав на десятки случаев, когда заложников убивали в тюрьмах. Саакян также напомнила, что на данный момент сфабрикованные судебные процессы завершены уже в отношении семи удерживаемых в азербайджанском плену армян, а два дела отделены от остальных, среди которых находится и дело экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна. "Азербайджанские власти посчитали удобным отделение его дела от остальных. Обвинения для всех пленных очень серьезные и имеют политический контекст, что позволяет Азербайджану решать внешние проблемы, связанные с оказываемым на него давлением", - добавила правозащитник.

Представитель армянских военнопленных в ЕСПЧ также напомнила о том, что на сегодняшний день только Международный комитет Красного Креста (МККК) имеет доступ к пленным, посещение которых разрешено раз в шесть недель. При этом она уточнила, что Азербайджан пытается ограничить и эти визиты.

"На данный момент продвижений в этом направлении нет. Мы наблюдаем ухудшение условий содержания. Известно также о случаях пыток в отношении пленных, однако МККК не является тем органом, который может остановить эти нарушения. Этим должны заниматься международные адвокаты или врачи, доступ которым к пленным также ограничен. Фактически к пленным допускаются только азербайджанские представители, которые не могут защищать интересы армян", - пояснила правозащитник.

По словам Саакян, с их стороны были предприняты попытки привлечь международных адвокатов из Франции, Америки или Англии, однако никому из них не разрешили посетить армянских пленных. "В Азербайджане боятся, что международные представители станут очевидцами осуществляемых пыток, что не отвечает их интересам", - отметила Саакян.

По словам правозащитника, они пытались добиться посещения пленных через консульские службы зарубежных государств, однако здесь необходимо подключение правительства Армении.

Еще одним механизмом, который можно было бы использовать для получения сведений о пленных, как пояснила Саакян, является Московский механизм ОБСЕ (создание миссий экспертов или докладчиков для работы с положением в области прав человека в определенной стране

- ред.). Однако, как пояснила правозащитник, здесь также не проводится дипломатической работы.

"В этом случае возникает вопрос, насколько корректно использовать этот механизм на фоне готовности властей завершить миссию Минской группы ОБСЕ. Кроме того, от Армении должны были последовать заявления со ссылкой на конвенции по части совершения военных преступлений, но их нет, когда так необходимо оказывать давление на Азербайджан, чтобы добиться возвращения наших соотечественников", - пояснила правозащитник.

Касаясь того, что власть в Армении может отказаться от исков в международных судах, Саакян отметила, что в случае с ЕСПЧ, суд может отказаться от этого шага, если посчитает, что защита пострадавших выше подобного решения. "Однако тут проблема заключается в том, что решения принимают суды и все зависит от их интересов", - заметила Саакян.

При этом она обратила внимание на то, что если в ЕСПЧ у них будет возможность обращаться с отдельными делами, то такой же лазейки не будет в случае с Международным уголовным судом, поскольку туда могут обращаться лишь отдельные страны. В заключение Саакян указала на необходимость консолидации общества в вопросе защиты прав пленных и вовлечения диаспоры в эти процессы в случае, если власти Армении решат отказаться от исков в международных судах. Она пояснила, что на данном этапе нужно просто не переставать говорить о вопросе военнопленных, даже если сейчас они не дают никаких результатов. "Важно сохранить эти вопросы в повестке, чтобы когда наша страна воспрянет, поднимать эти вопросы не с нулевой позиции и иметь преимущества", - резюмировала Саакян.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.