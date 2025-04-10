Четверг, 10 Апреля 2025 17:42

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании 10 апреля утвердила стратегический план развития ЦИК на 2025-2028 годы.

В поступившем сообщении ЦИК Армении отмечается, что выбор дня не случаен. В Центризбиркоме Армении напомнили, что порядок формирования первой Центральной избирательной комиссии независимой Армении был установлен на основании Закона "О выборах депутатов Национального Собрания Республики Армения", принятого Верховным Советом Республики Армения 31 марта 1995 года и вступившего в силу 5 апреля.

Председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян в своем выступлении по случаю 30-летия образования структуры коснулся на пройденном пути, становлении и развитии избирательной системы, а также реформах, направленных на повышение доверия населения к выборам.

На сессию были приглашены также представители армянского офиса Международного института избирательных систем (IFES). Совместно с ними был разработан стратегический план развития ЦИК.

Овакимян также коснулся внеочередных выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 30 марта, напомнив, что результаты выборов в советы старейшин общин Гюмри и Паракара не оспаривались в суде.

"Да, мы заметили многочисленные недостатки в ходе выборов, и выводы будут сделаны, в некоторых случаях эти недостатки будут иметь и правовые последствия, но факт в том, что кроме профессиональных кругов, которые их зафиксировали, общественность никаких недостатков не зафиксировала. И это говорит о проделанной работе, в основном хорошей и с высокой ответственностью", - сказал председатель ЦИК.