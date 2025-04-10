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АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании 10 апреля утвердила стратегический план развития ЦИК на 2025-2028 годы.
В поступившем сообщении ЦИК Армении отмечается, что выбор дня не случаен. В Центризбиркоме Армении напомнили, что порядок формирования первой Центральной избирательной комиссии независимой Армении был установлен на основании Закона "О выборах депутатов Национального Собрания Республики Армения", принятого Верховным Советом Республики Армения 31 марта 1995 года и вступившего в силу 5 апреля.
Председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян в своем выступлении по случаю 30-летия образования структуры коснулся на пройденном пути, становлении и развитии избирательной системы, а также реформах, направленных на повышение доверия населения к выборам.
На сессию были приглашены также представители армянского офиса Международного института избирательных систем (IFES). Совместно с ними был разработан стратегический план развития ЦИК.
Овакимян также коснулся внеочередных выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 30 марта, напомнив, что результаты выборов в советы старейшин общин Гюмри и Паракара не оспаривались в суде.
"Да, мы заметили многочисленные недостатки в ходе выборов, и выводы будут сделаны, в некоторых случаях эти недостатки будут иметь и правовые последствия, но факт в том, что кроме профессиональных кругов, которые их зафиксировали, общественность никаких недостатков не зафиксировала. И это говорит о проделанной работе, в основном хорошей и с высокой ответственностью", - сказал председатель ЦИК.
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|С 15 апреля по 15 июля включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистов
|Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в Армении
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|Армения присоединилась к Европейской Комиссии по борьбе с ящуром
|Омбудсмен Армении: Разжигание ненависти в отношении армян Арцаха недопустимо
|Лавров и представитель Алиева обсудили ряд актуальных международных и региональных сюжетов
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|Армянская сторона продолжает опровергать вражескую дезинформацию
|Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила усилия Туркменистана на пути вступления в ВТО
|Главы ФИФА и УЕФА поздравили Меликбекяна с избранием в Исполнительный комитет УЕФА
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|Депутат НС: законопроект "О климате" находится на завершающей стадии разработки
|Армения и Кипр готовы развивать существующий уровень сотрудничества
|Член движения "Вместе": Это должна быть не только борьба арцахцев, но и всего армянства
|Спеназовцы ВС Армении и Ирана проведут совместные учения
|Место Вилена Габриеляна в НС Армении займет Артем Меграбян
|Генпрокурор РА избрана кандидатом в члены Исполкома Международной ассоциации прокуроров
|Делегация ЕС предупреждает своих партнеров об угрозе фишинга со стороны злоумышленников
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Адвокат направил в Следком Армении сообщение о преступлении в связи с ненавистническими высказываниями в адрес арцахцев
|MyAmeria Star: Америабанк представляет банковскую карту и приложение для лиц от 6 до 18 лет
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