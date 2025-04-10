Четверг, 10 Апреля 2025 17:39

АрмИнфо. В МИД Армении выступили с заявлением в связи с очередной годовщиной погромов армян в селе Марага со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

В заявлении МИД Армении, в частности, говорится: "10 апреля 1992 года армянское мирное население села Марага подверглось тотальной этнической чистке: азербайджанскими войсками были убиты более 50 мирных жителей, в том числе 30 женщин, а население в 5000 человек было насильственно перемещено. 29 женщин и 9 детей были взяты в заложники, судьба 19 до сих пор неизвестна.

Эти зверства были детально задокументированы в отчетах правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International.

Модели поведения, которые привели к резне в Мараге - этническая ненависть, безнаказанность, прославление военных преступлений, разрушение армянских культурных объектов и принудительное перемещение - ранее наблюдались во время погромов армян в Сумгаите, Кировабаде, Баку и других местах в 1988 - 1990 годах.

Сегодня, отдавая дань памяти жертвам погромов в Мараге, мы напоминаем, что предотвращение подобных злодеяний и достижение прочного мира требуют отказа от разжигания ненависти и поощрения уважения к основным правам человека".