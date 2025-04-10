Четверг, 10 Апреля 2025 17:33

АрмИнфо. Если у нас будет какая-либо информация об угрозах безопасности на границе - мы однозначно поделимся с общественностью. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе брифинга журналистам, которые ссылаясь на заверения жителей приграничных общин, рассказали о скоплениях на границе.

Он отметил, что не стоит руководствоваться этими источниками, поскольку в случае каких-либо угроз Минобороны Армении предоставит соответствующую информацию.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул также, что предложение армянской стороны о создании на границе механизма расследования приграничных инцидентов остается в силе. <Мы публично об этом говорим и продолжаем работать в этом направлении>, - сказал Григорян.

На вопрос видит ли он угрозу эскалации, секретарь Совбеза вновь повторился сказав, что в случае если они увидят какую-либо угрозу - обязательно поделятся с общественностью.

Отметим, что в последнее время дезинформация оборонного ведомства азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня якобы со стороны ВС Армении носит систематичный характер. На этом фоне от жителей приграничных общин Армении поступают регулярные жалобы о том, что со стороны ВС Азербайджана ведется обстрел их домов.