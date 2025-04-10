Четверг, 10 Апреля 2025 16:35

АрмИнфо. Ереван и Неаполь вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве и дружбе. Об этом было заявлено в ходе встречи мэра Еревана Тиграна Авиняна с послом Италии в Армении Алессандро Ферранти.

Как сообщает пресс-служба мэрии, стороны обсудили повестку двусторонних отношений и придали важность подписанию меморандума о взаимопонимании между Ереваном и Римом в 2024 году. Авинян в этой связи отметил, что данный меморандум создал платформу для сотрудничества между сторонами в сферах городского управления.

В свою очередь посол Алессандро Ферранти подчеркнул, что между Арменией и Италией есть высокий потенциал сотрудничества в туристической сфере. Дипломат заявил, что в рамках своих полномочий будет содействовать реализации новых совместных проектов.

Отметим, что согласно данным Статкомитета РА, в 2024 году Армению посетили 15 968 туристов из Италии, что выше показателя годовой давности на 16,4%.