Четверг, 10 Апреля 2025 16:27

АрмИнфо. В радио-эфире BBC World Service 9 апреля кавказский корреспондент Рейхан Демитри сообщил подробности о визите в Армению, представив ход переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, а также в этом контексте коснулся важной гуманитарной проблемы - вопроса удерживаемых в Баку армянских пленных.

Журналист отметил, что в прошлом месяце и Армения, и Азербайджан заявили, что пришли к соглашению относительно пунктов договора, однако вопрос пленных там отсутствует. В настоящее время в Баку осуществляется процесс в отношении 16 армян, один из которых - миллиардер филантроп Рубен Варданян, который в феврале объявил голодовку, сообщив о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. В эфире прозвучал также комментарий сына Рубена Варданяна - Давида Варданяна, с которым встретился и побеседовал журналист.

"Нам удалось найти адвоката в Азербайджане, что было чрезвычайно трудно по разным причинам. Прежде всего, всем известны, хорошо задокументированы проявления ксенофобии с их стороны в отношении армян, и ещё - чувствительность вопроса Нагорного Карабаха. Так что большинство адвокатов отказывались взять дело, учитывая, под каким давлением окажутся.

У нас есть также юридическая команда за рубежом. Наш международный консультант по правовым вопросам Джаред Генсер из Вашингтона ни разу не смог поговорить или иметь прямую коммуникацию с моим отцом - своим подзащитным. Ему не позволили посетить Баку", - сказал Давид Варданян.

BBC World Service сообщили также о давлении в отношении азербайджанской службы BBC в Азербайджане, а также о требовании прекратить деятельность Международного комитета Красного Креста.

"На журналистов оказывается огромное давление. Десятки независимых журналистов находятся в тюрьме. Свободы слова нет, и в прошлом месяце ряду международных организаций, офису ООН и Красному Кресту, который является единственной организацией с правом входа к армянским заключённым - всем им сказано закрыть свои офисы без предъявления какой-либо официальной причины. Но неофициально предполагается, что власти Азербайджана рассматривают эти организации эти организации в качестве имеющих проармянскую позицию. Таким образом, ситуация с правами человека и демократией в Азербайджане очень и очень тяжёлая. Есть восприятие, что эти судебные процессы используются для отвлечения населения Азербайджана от других проблем.

Все эти армяне, Рубен Варданян и другие 15 бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняются в военных преступлениях. Против них выдвигаются самые серьёзные обвинения. Это означает, что если их признают виновными, они проведут свою жизнь в тюрьме", - отметил Рейхан Демитри.