Четверг, 10 Апреля 2025 15:39

АрмИнфо. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов считает, что есть силы, которые пытаются разорвать и растащить исторические корни связей между Арменией и Россией.

Так, 10 апреля в беседе с журналистами на полях форума "Евразия - территория традиционных ценностей!" касаясь армяно-российских отношений, депутат отметил, что России не теряет влияния в Армении, поскольку никогда и не стремилась на нее влиять.

"Россия не теряет влияния в Армении и никогда не стремилась влиять на Армению. Это глупо. Мы не влияем на своих друзей, мы хотим, чтобы у друзей все было хорошо, поддерживать их. Чтобы Армения - свободная, независимая и суверенная развивалась. Но есть силы, которым не нужна суверенная Армения, и которые не хотят подлинной независимости. Они пытаются разорвать и растащить исторические корни, которые связывают Армению и Россию", - отметил он.

В этом ключе он предложил посмотреть, что происходит с русским языком и празднованием Дня Победы, когда предпринимаются попытки перекроить историю.

"Мой прадед воевал с солдатами из Армении, Азербайджана и Кыргызстана. Они сражались в одном окопе и, невзирая на национальности, бились за Советский Союз и будущее своих детей, и в этом была подлинная свобода. Поэтому давайте не подливать масло в огонь - с одной стороны, и с другой - не лить воду на мельницу наших противников. Они могут делать всё, что угодно, а отношения между народами будут развиваться и усиливаться, о чем свидетельствует и отношение со стороны наших армянских партнеров", - сказал Чернышов.