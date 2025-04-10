Четверг, 10 Апреля 2025 15:24

АрмИнфо. Жители села Касах разблокировали дорогу Ереван-Аштарак межгосударственного значения, которая была перекрыта в знак протеста против решения компетентных органов страны по сокращению маршрутной линии автобуса № 59.

Жители села, перекрывшие дорогу с раннего утра, согласились ее отрыть только после того, как правоохранители сообщили им, что к ним на встречу выехала делегация, состоящая из чиновников Котайкской области во главе с губернатором и Министерства территориального управления Армении. Жители общины отправились на переговоры с ними в муниципалитет Касаха.

Участники протестной акции пообещали рассказать о результатах переговоров с чиновниками вечером, по итогам встречи. "В случае, если ответ нас не удовлетворит, мы предпримем дополнительные меры", - добавили протестующий.

Напомним, что 9 апреля, состоялась встреча жителей сел Прошян и Касах с правительственными чиновниками, на которой обсуждался вопрос транспортного сообщения. После этой встречи жители Прошяна сообщили о том, что их проблема решена частично: автобус № 25 будет сохранен, но его маршрут изменится - он будет сворачивать у бывшего здания Министерства обороны и возвращаться в Ереван. Вопрос касахцев же остался нерешенным, поскольку власти решили снять с маршрута автобус № 59. Жители двух общин более недели протестуют, требуя не сокращать их маршрутные линии и не повышать плату за проезд.