Четверг, 10 Апреля 2025 14:06

АрмИнфо. Распространенные в социальных сетях фейковые новости, касающиеся дипломатических переговоров в Конгрессе США в 2007 году о признании Геноцида армян, не основаны на документе Wikileaks. Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, представив несколько ключевых замечаний по данному вопросу.

Дипломат подчеркнул, что автор сообщения, на которое ссылаются распространители фейков, просто лжет. Бывший глава МИД Армении пояснил, что комментарии и выводы не могут опираться на оригинальное содержание документа Wikileaks и суть обсуждений, отраженных в нем. В подтверждение своих слов он приложил сам документ.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в тот период отношения между США и Турцией были напряженными. "Посланник США прибыл в Армению с просьбой о содействии в вопросе отсрочки признания Геноцида армян в Конгрессе. Основная цель обсуждений заключалась в том, чтобы перенести давление США с Армении на Турцию. Те, кто критикует мысли, изложенные в документе, не понимают сути и целей дипломатии", - отметил Осканян.

Далее экс-министр обратил внимание, что распространителями этих измышлений являются те же лица, которые ранее приветствовали сдачу Арцаха Азербайджану и пытались отрицать Геноцид армян. По его мнению, они находятся в крайне уязвимом положении и поэтому безуспешно пытаются обвинить других.

"Сегодня они просто висят на волоске, напрасно пытаясь обвинить других. В частности, тех, кто закрепил право Арцаха на самоопределение через референдум и при чьем правлении 15 государств признали Геноцид армян. Таким людям можно только посочувствовать, и их следует держать как можно дальше от рычагов управления. Ущерб, нанесенный ими Армении и всему армянству, уже превысил астрономические размеры", - резюмировал Вардан Осканян.

Напомним, что в 2007 году Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США принял решение поддержать резолюцию, признающей действия Османской империи в отношении армян в начале 20 века геноцидом. Примечательно, что за несколько часов до голосования президент Буш обратился к членам Конгресса, предупредив, что одобрение резолюции может существенно навредить американо- турецким отношениям, учитывая, что Турция является членом НАТО. Палата представителей Конгресса признала Геноцид армян лишь 28 октября 2019 года. Сенат США подтвердил это решение 12 декабря 2019 года.