Четверг, 10 Апреля 2025 12:58

АрмИнфо. Группа дружбы Швеция-Армения шведского Риксдага выступила с заявлением по поводу завершения переговоров по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении группы, в частности, говорится: "Мы, нижеподписавшиеся члены Группы дружбы Швеция-Армения Риксдага приветствуем завершение переговоров по проекту "Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Республикой Армения и Республикой Азербайджан". Это соглашение знаменует собой важную и обнадеживающую веху на пути к мирному сосуществованию и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.

Мы приветствуем Армению за ее неизменную приверженность дипломатии и региональному сотрудничеству на протяжении всего переговорного процесса. Армения продемонстрировала лидерство и подлинную волю к обеспечению будущего, в котором сосуществование и сотрудничество служат основой безопасности и процветания в регионе.

Теперь мы с нетерпением ждем, когда Азербайджан продемонстрирует ту же политическую волю, ратифицировав соглашение. Это станет решающим шагом в превращении исторической возможности в прочный мир для обеих стран и для более широкого региона".

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили согласование проекта мирного договора. При этом, премьер Армении, отметил, что пока не определено время и место подписания договора. По его словам, в Ереване ждут отмашки из Баку. Касаясь содержания двух оставшихся пунктов, которые были согласованы, Пашинян сообщил, что это договоренность неразмещения сил третьих стран и отказ от международных исков.