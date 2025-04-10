Четверг, 10 Апреля 2025 12:41

АрмИнфо. Жители села Касах организовали акцию протеста, перекрыв дорогу Аштарак-Ереван, требуя от компетентных органов страны не сокращать маршрутную линию автобуса № 59, обслуживающий их общину.

Касахцы напомнили, что автобус № 59 функционировал в их селе на протяжении двух лет и был важным элементом транспортной инфраструктуры. Кроме того, по их словам, новый маршрут, который власти намереваются запустить стоит дороже, что бьет по карманам граждан, ведь в Касахе проживают социально уязвимые группы людей, которые не в состоянии потянуть это дополнительное бремя.

Они отметили, что раньше за пользование данным видом услуг жители села платили столько же, сколько и пассажиры в Ереване - вначале 100 драм, а теперь 150 драм. Однако с передачей права на обслуживание маршрута компании "Мульти Транспорт" местные жители теперь вынуждены платить 200-250 драм, что их никак не устраивает.

Протестующие возмущаются, что из-за 200 метров, они вынуждены будут переплачивать за свой проезд. Касахцы при этом обратили внимание, что на протяжении десяти дней они пытались решить вопрос мирным путем, проводя встречи и обсуждения с представителями ответственных органов. Однако, не получив удовлетворительного ответа, они были вынуждены прибегнуть к более радикальным мерам - перекрытию дороги. Как отметил один из протестующих, они решили действовать таким образом, поскольку не смогли добиться выполнения своих требований законными методами.

Напомним, что 9 апреля, состоялась встреча жителей сел Прошян и Касах с правительственными чиновниками, на которой обсуждался вопрос транспортного сообщения. После этой встречи жители Прошяна сообщили о том, что их проблема решена частично: автобус № 25 будет сохранен, но его маршрут изменится - он будет сворачивать у бывшего здания Министерства обороны и возвращаться в Ереван. Вопрос касахцев же остался нерешенным, поскольку власти решили снять с маршрута автобус № 59.