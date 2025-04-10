Четверг, 10 Апреля 2025 12:38

АрмИнфо. Армения откроет резидент-посольство в Султанате Оман. Соответствующее решение принято 10 апреля на заседании правительства Армении.

Разработанный Министерством иностранных дел Армении проект предполагает создание посольства Республики Армения в Султанате Оман с резиденцией в Маскате.

В обосновании проекта говорится, что отношения между Республикой Армения и арабскими странами Персидского залива в последние годы развиваются динамично. Наблюдается активность в плане политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также связей в образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

<В последние годы наблюдается активизация дружественных отношений между Республикой Армения и Султанатом Оман. Имеется потенциал для сотрудничества в сферах взаимной торговли, грузоперевозок, воздушного сообщения, информационных технологий, образования, науки, культуры и туризма. Султанат Оман благодаря своей сбалансированной внешней политике позиционирует себя как нейтральное государство в региональных процессах, способствуя развитию диалога и сотрудничества между региональными державами. Армянская сторона выразила желание открыть резидентское посольство в Маскате, на что оманская сторона отреагировала положительно, отметив, что в таких случаях обычно применяется принцип взаимности>, - говорится в документе.

Отмечается, что открытие посольства Республики Армения в Султанате Оман будет способствовать укреплению теплого политического диалога, торгово-экономических связей между Арменией и Оманом, увеличению туристических потоков, взаимного товарооборота, в том числе транзитного. Это также будет способствовать росту взаимного признания между гражданами и обществами двух стран, станет толчком к укреплению связей между Арменией и рядом стран Восточной Африки и Индийского океана, исходя из исторических и культурных связей этих стран с Оманом.