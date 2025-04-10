Четверг, 10 Апреля 2025 11:50

АрмИнфо. Европейский Союз одобрил заявку Республики Армения на вступление в Европейскую комиссию (ЕК) по борьбе с ящуром Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Таким образом, Армения стала 40-й страной-членом ЕК по борьбе с ящуром.

Основной целью Комиссии является противодействие угрозам вспышки ящура и аналогичных трансграничных заболеваний животных, которые представляют серьезную экономическую угрозу для страны в региональном смысле и приводят к экономическим ограничениям.

Роль Комиссии заключается в координации деятельности стран-членов по контролю и профилактике заболевания. В случае вспышки заболевания Комиссия оказывает поддержку странам-членам в приобретении диагностических и профилактических материалов, а также в организации и реализации мероприятий по борьбе с заболеванием.

В состав Комиссии из Южно-Кавказского региона помимо Армении входят также Грузия и Турция.

Европейская комиссия по борьбе с ящуром - одна из комиссий Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая была основана еще в 1954 году. Организация провела значительную работу в более чем 100 странах Евразии, Ближнего Востока и Африки, оказавшихся в сложной эпидемической ситуации.

При этом в Минэкономики отметили, что в настоящее время эпидемическая ситуация с животными в Армении стабильна.