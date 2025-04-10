Четверг, 10 Апреля 2025 11:29

АрмИнфо. Сборная Грузии по футболу проведет первый домашний матч сезона 2026-2027 при пустых трибунах. Как передает "Эхо Кавказа", такое решение принял 9 апреля Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине. Причиной стали инциденты во время матча Грузия-Армения, который прошел в Тбилиси 23 марта.

Федерация футбола Грузии сообщает, что наказание не распространяется на квалификационные матчи чемпионата мира, а также на международные товарищеские встречи под эгидой ФИФА. "За выбегание болельщиков на поле, использование лазеров и пиротехники, а также за блокирование выходов Федерация футбола Грузии оштрафована на 40 000 евро. Кроме того, сборная Грузии проведет один домашний матч без зрителей. В случае повторения подобных нарушений в течение двух лет команда вновь может быть наказана проведением матча при пустых трибунах", - говорится в сообщении ФФГ.

После ответного матча плей-офф Лиги наций 23 марта часть болельщиков выбежала на поле стадиона "Динамо Арена". Грузинские фанаты начали забрасывать гостей различными предметами, в том числе бутылками с водой, оскорблять их, показывать средний палец и другие непристойные жесты.