Среда, 9 Апреля 2025 18:44

АрмИнфо. Заместитель председателя комиссии Национального Собрания РА по вопросам европейской интеграции Мэри Галстян провела встречу с главным советником Каспийского политического центра, бывшим временным поверенным в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Дэвидом Мораном.

Согласно сообщению пресс-службы НМ, в ходе встречи Мэри Галстян представила действия, предпринимаемые правительством РА, парламентом и другими заинтересованными сторонами по повестке управления окружающей средой и, в частности, борьбы с изменением климата. В частности, депутат представил ход выполнения обязательств, вытекающих из положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения. Она рассказала о работе межведомственных комиссий, сформированных при правительстве РА, установленные ориентиры и сроки достижения поставленных целей, ход реализации национального плана действий и Национального плана действий по адаптации к изменению климата.

Мэри Галстян отметила, что законопроект "О климате" находится на завершающей стадии разработки, и в настоящее время идет сбор мнений заинтересованных ведомств.

Участники встречи обменялись мнениями о важности усилий по продвижению повестки в области изменения климата, проблемах, возникающих в этом процессе, и путях их преодоления.

Будучи бывшим послом Великобритании по вопросам климата (COP26) и энергетики в Европе и Центральной Азии, Дэвид Моран проявил интерес к подготовительной работе к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая состоится в Армении в 2026 году. Он представил опыт организации 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго в 2021 году, отметив, что организация мероприятия такого масштаба - действительно сложная задача, но чрезвычайно важная с точки зрения содержания, беспрецедентного внимания к повестке в области изменения климата и содействия прочному и долгосрочному международному сотрудничеству.

Мэри Галстян представила работу межведомственной комиссии, сформированной по решению премьер- министра РА для координации работы COP- 17 в Армении, предпринятые действия и текущие потребности.

Участники обсудили возможности обмена опытом и развития институционального потенциала в рамках дальнейшего сотрудничества.