Среда, 9 Апреля 2025 18:12

АрмИнфо. Генеральный прокурор РА Анна Вардапетян избрана кандидатом в члены Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАПП). Это произошло 8 апреля 2025 года в ходе 59-й сессии Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАПП), состоявшейся в Буэнос-Айресе.

Как передает пресс-служба надзорного органа, согласно регламенту Международной ассоциации прокуроров, член Исполнительного комитета назначается Генеральной Ассамблеей сроком на 3 года. Следующее заседание Генеральной Ассамблеи состоится в сентябре 2025 года в Сингапуре, в ходе которого пройдут выборы членов Исполнительного комитета. Исполнительный комитет является руководящим и административным органом организации. В его состав входят президент, вице-президенты и члены. Напомним, что Генеральная прокуратура Республики Армения является членом Международной ассоциации прокуроров с 1 января 1999 года и впервые выдвигается в качестве члена Исполнительного комитета.

Ассоциация была основана в 1995 году и ставит своей целью оказание поддержки прокурорам по всему миру в продвижении верховенства закона и обеспечении полного применения стандартов профессионального поведения.