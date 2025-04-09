Среда, 9 Апреля 2025 15:13

АрмИнфо. В Москве убеждены, что последовательное расширение российского присутствия в стратегически важном регионе юга Армении отвечает долгосрочным интересам и Армении, и России, и в целом региона. Об этом 9 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос, на какой стадии находится процесс открытия российского генерального консульства в городе Капан Сюникской области Армении.

"С учетом традиционных задач, которые решают консульские учреждения России за рубежом, данный шаг способен придать, - как мы полагаем, существенный импульс углублению торгово-инвестиционному, научно-образовательного, культурно- гуманитарного сотрудничества. Налаживанию взаимовыгодных связей этой территории с российскими регионами", - добавила российский дипломат.

По ее словам, продвижению экономической повестки между двумя странами в Сюнике приобретает всё более актуальное значение в рамках и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Захарова отметила, что это обусловлено и недавней ратификацией Ираном документа о Свободной торговле с ЕАЭС и напомнила, что Сюникская область граничит с ИРИ. Дипломат считает, что учитывая вышесказанное и этот аспект нужно принимать во внимание.

"Всё это станет страховкой для динамичного, мирного, безопасного развития Сюникской области. Мы с удовлетворением отмечаем полезные усилия передовой группы российских дипломатов по созданию условий для учреждения генконсульства. Их многогранная активность встречает благожелательное отношение населения. Вопрос работы группы по учреждению генконсульства подробно обсуждался главами МИД Армении и России 21 января в Москве, 20 марта его обсуждали и замминистры иностранных дел наших стран. И мы рассчитываем, что к маю сможем выйти к конкретным сроком открытия нашей консульской точки", - резюмировала Захарова.