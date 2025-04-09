Среда, 9 Апреля 2025 14:46

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов пойти на любые меры, чтобы сохранить свою власть, поэтому оппозиционные силы в стране должны быть готовыми к любым действиям, чтобы сохранить государство. Об этом в беседе с журналистами 9 апреля заявила экс-депутат Национального Собрания Армении, общественно-политический деятель Наира Зограбян, говоря о реакции общества на действия властей в отношении арцахцев.

Зограбян выразила уверенность, что армянское общество уже пресытились действия этих властей. Свои слов она подкрепила результатами опросов, которые демонстрируют высокий уровень неприязни общества к действующему правительству. По ее словам, такого уровня неприязни не наблюдалась ни при одной другой власти в Армении. В этой связи общественно-политический деятель подчеркнула необходимость консолидации оппозиционных сил и осуществления четких действий по отстранению команды действующего премьера Армении.

"Общество само не консолидируется. Если кто-то считает, что бархатная революция 2018 года произошла спонтанно, и люди вышли на улицы без четкого сценария, то они глубоко заблуждаются. Народ нужно организовать", - отметила Зограбян.

Касаясь ситуации с сокращением финансовой помощи арцахцам в размере "40+10" тысяч драм, Зограбян посетовала на то, что власть, которая фактически содействовала этнической чистке в Арцахе, теперь оставляет этих людей на произвол судьбы.

" Сегодня только 0,2% арцахского населения имеют квартиры. Эти люди в глобальном смысле рискуют оказаться на улице. А власти отвечают им: "идите и делайте, что хотите, или уберите палатки с площади Свободы, тогда так и быть, продлим денежную помощь вам еще на один месяц. Аморальность этой власти не знает границ," - подчеркнула Зограбян.

Политик также коснулась заявления МИД Армении по части защиты прав и интересов арцахцев, назвав его позорным. Зограбян обратила внимание, что даже президент Азербайджана Ильхам Алиев не делает ссылок на документ, подписанный президентом Арцаха Самвелом Шахраманяном во спасение арцахского населения от этнической чистки.

"Такое отношение к своим же гражданам недопустимо. Сегодня мы наблюдаем, как на государственном уровне осуществляется террор над арцахцами. Такой коллаборантской власти нет и в мировой истории; даже во время мировых войн подобные коллаборанты не испытывали такой ненависти к собственному народу, как эта власть", - резюмировала экс­депутат.