Среда, 9 Апреля 2025 14:39

АрмИнфо. Армянский военнослужащий подорвался на мине в Гегаркунике. Об этом сообщают армянские СМИ.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян подтвердил, что военнослужащий пострадал в результате подрыва на мине и был госпитализирован. При этом он подчеркнул, что жизни военнослужащего ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.