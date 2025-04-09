Среда, 9 Апреля 2025 14:36

АрмИнфо. Группа по делам Армении Конгресса США, состоящая из 25 законодателей, направила мощное двухпартийное письмо государственному секретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу, в котором содержится требование содействовать освобождению армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Азербайджане. Кроме того, конгрессмены призывают укрепить политику США в контексте расширения американского присутствия на Южном Кавказе и защиты суверенитета и безопасности Армении.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), письмо, соавторами которого выступили главы Армянской группы Палаты представителей Фрэнк Паллоне, Дэвид Вальдау, Брэд Шерман и Гас Билиракис, было отправлено на фоне недавних заявлений о завершении переговоров по проекту мирного соглашению между Арменией и Азербайджаном, и требований азербайджанской стороны по изменению Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

Отмечается, что в письме содержится призыв к решительному участию американского руководства в прекращении азербайджанской агрессии и преодолении препятствий на пути к достижению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе.

"Армянский национальный комитет Америки приветствует продолжающиеся двухпартийные усилия в Конгрессе по противодействию политике Азербайджана по навязыванию Армении односторонних уступок под угрозой применения силы, что явно ведет к ложному миру.

Бок о бок с нашими союзниками в Конгрессе и партнерами по коалиции, мы настаиваем на том, что любой диалог, направленный на достижение прочного и справедливого мира, должен гарантировать возвращение армян в Арцах. Кроме того, Азербайджан должен вывести свои войска с армянских территорий. Более того, должен быть сохранен международный контроль над границами Армении, обеспечено освобождение армянских военнопленных, а армянское христианское наследие Арцаха должно быть защищено. При этом необходимо должны быть пресечены попытки Азербайджана навязать изменения в Конституции Армении, а Сюник должен быть защищен как суверенная часть Армении", - заявил в этой связи исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян.