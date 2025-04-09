Среда, 9 Апреля 2025 12:15

АрмИнфо. От раскола оппозиции в Армении выиграет только Азербайджан. Об этом на своей странице в Facebook написал член Исполкома Республиканской партии Артак Закарян.

По его словам, согласно многочисленным опубликованным опросам и социологическим исследованиям, многие простые и порядочные граждане Армении, честно признаются, что в 2018 году они ошиблись. Многие поддались обещаниям лучшего будущего и невольно стали участниками губительного захвата власти. "Никто не может винить простых, рядовых граждан, потому что точно также, как они были наивны и честны в своих желаниях в 2018 году, также искренне они раскаиваются и сожалеют сегодня о случившемся. А как нам относиться к тем, кто поддержал Никола в 2018 году и считал его инструментом отрицая Сержа Cаргсяна? Неужели они были настолько доверчивы, что думали, что западно-турецкий цветной революционер потом отдаст им власть, или поделится властью с кем-то? Никол сдаст Арцах, территории Армении, тысячи жертв, военно- политическое руководство Арцаха, национальные интересы, но добровольно он власть никому не отдаст", - отметил политик.

Он добавил, что сегодня положение премьер-министра РА Никола Пашиняна настолько ухудшилось, что от него отворачиваются как внешние силы, которые его поддерживали, так и внутренние политические круги, которые приветствовали его приход к власти.

"Вот тут-то и началась механика разделения. Это понятное желание с политической и предвыборной точки зрения, но прежде чем отделиться от кого-либо, они понимают, что сначала нужно отделиться от Никола. И для этого они решили просто притвориться наивными и, широко открыв глаза, задать вопрос: "Кто привел Никола?". Было бы логично, если бы политические силы и отдельные лица, публично поддерживавшие и приветствовавшие николизм, честно разделили тяжкое бремя собственных ошибок. Но поскольку поддержка Никола теперь считается тяжким грехом, они решили исказить действительность и, идя против здравого смысла, пытаются приписать свои грехи Сержу Саргсяну и Республиканской партии. Это правда? Конечно, нет. Точно так же можно сказать, что тигры живут на Северном полюсе. Можно сказать, что воробьи впадают в спячку зимой, они также могут сказать, что столица Армении - Веди. Сколько бы они ни говорили, очевидно ложные утверждения не станут правдой. И если они действительно хотят убрать Никола, то им следует прекратить эту лживую и бессмысленную чушь. Всем хорошо известно, что никакая сила, никакой человек не сможет в одиночку добиться смены власти. Постарайтесь отделиться от Никола, не раскалывая при этом оппозиционный потенциал. В противном случае от этого выиграет только Азербайджан", - написал Артак Закарян.