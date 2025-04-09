Среда, 9 Апреля 2025 12:04

АрмИнфо. Мэрия Еревана продолжает осуществлять экоцид в столице страны. На этот раз под руководство столичной мэрии вырублено более 100 молодых деревьев в административном районе Нор-Норк. Об этом на своей странице в Фейсбук сигнализирует блогер Эдуард Айрумян.

Как рассказал блогер, новыми жертвами столичного муниципалитета стали деревья на склоне церкви Сурб Саркис в 5-ом жилом массиве Нор Норка. Айрумян охарактеризовал произошедшее как крупнейшую экологическую катастрофу за последние три десятилетия в этом административном районе. Он обратил внимание, что срубленные деревья были скрыты под слоем чернозема, пояснив, что таким образом столичный муниципалитет попытался стереть следы совершенного вандализма.

"Эта катастрофа стала результатом не наводнения, торнадо или урагана, а экоцида, организованного чиновниками мэрии Еревана. Даже я, каждый день, разоблачающий незаконных убийц деревьев и борющийся с ними, не мог бы представить себе такой спил среди бела дня. Срубленных деревьев так много, что я не успеваю монтировать свои видео", - отметил блогер.

Айрумян также обратил внимание на то, что на месте срубленных деревьев, по заявлениям мэрии, планируется создание "лесополосы". В связи с этим он выразил недоумение: как организация "Озеленение и охрана окружающей среды" (ОНКО) может создать лес, вырубая деревья? "Это не тротуар, чтобы вы сказали, что хотите посадить одинаковые деревья. Нет, вы просто хотите уничтожить все зеленое", - посетовал Айрумян.

В заключение блогер призвал всех неравнодушных граждан Еревана, которые не хотят жить в пустыне, объединить усилия и попытаться остановить организованное мэрией бедствие.

Отметим, что с 2023 года мэрия Еревана реализует так называемую программу по замене деревьев, особенно в центре города. Власти объясняют эту инициативу "необходимостью обновления насаждений, которые теряют свою жизнеспособность, на более ценные породы". Однако эксперты полагают, что на самом деле столичная мэрия осуществляет экоцид. Так, 15 марта Эдуард Айрумян сообщил о массовой вырубке здоровых дубов в Ереванском ботаническом саду. По его словам, за последние несколько месяцев было срублено около 30 жизнеспособных деревьев. По данным инспекционного органа, ущерб, причиненный растительному миру в результате этой вырубки, составил 16 570 000 драм. Вырезав до этого здоровые деревья на улицах Саят- Нова, Туманяна, Алека Манукяна в центре Еревана, так называемые ученые столичной мэрии взялись позже и за деревья на площади Республики. Несмотря на настойчивые предупреждения экологов о неправомерности таких действий, власти продолжают вырубку городских вязов, обеспечивающих тень на улицах в жаркую погоду, заменяя их сакурами, которые не подходят климату Еревана.