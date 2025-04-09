Среда, 9 Апреля 2025 11:36

АрмИнфо. Очередное заседание Совета по делам национальных меньшинств состоялось под председательством руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна.

Как передает пресс-служба правительства, на заседании были Представлены вопросы, связанные с подготовкой специалистов по языкам Национальных меньшинств в Армении и включением детей из числа Национальных меньшинств в государственную программу ежегодно Организуемых летних лагерей.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов повестки дня, члены совета представили свои замечания и предложения.

Араик Арутюнян поручил Министерству образования, науки, культуры и спорта разработать программу подготовки специалистов по языкам и представить ее на следующем заседании. Руководитель аппарата премьер-министра также дал поручения по решению вышеуказанных вопросов.

Напомним, что в Армении проживают представители порядка двадцати национальностей, в том числе русские, езиды, греки, ассирийцы, украинцы, поляки, немцы, евреи, курды, грузины. По разным данным, представители национальных меньшинств составляют от 2 до 4% от общей численности населения страны.