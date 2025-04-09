Среда, 9 Апреля 2025 11:32

АрмИнфо. В Армении высоко ценят роль Европейского Союза, и особенно Германии, в установлении долгосрочного мира и стабильности в регионе. Об этом шел разговор на состоявшейся накануне встречи председателя комиссии Национального Собрания РА по вопросам европейской интеграции Армана Егояна с главой Европейского и Североамериканского офиса Фонда Конрада Аденауэра Ларсом Хензелем.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в ходе встречи Арман Егоян высоко оценил деятельность Фонда в Армении. Он представил текущую ситуацию и проблемы в регионе, коснувшись текущих переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Арман Егоян высоко оценил роль Европейского Союза, и особенно Германии, в установлении долгосрочного мира и стабильности в регионе.

В свою очередь, руководитель Европейского и Североамериканского офиса Фонда имени Конрада Аденауэра рассказал о необходимости углубления двустороннего сотрудничества. Он также рассказал о политических изменений, происходящих в Германии после внеочередных парламентских выборов.

Стороны обсудили возможности реализации новых проектов при поддержке Фонда.