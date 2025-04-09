Среда, 9 Апреля 2025 11:29

АрмИнфо. Армения планирует реализовать международную программу бизнес- образования, которая станет одной из лучших в регионе. Об этом говорится в сообщении Армянской международной школы "Матена".

Как отмечается в сообщении, с сентября 2025 года в Армении планируется осуществить новую программу EMBA (Executive MBA) по развитию управленческих навыков и бизнес- образования, которая предоставит участникам возможность ознакомиться с опытом глобального бизнес-лидерства за рубежом. Помимо Армении, образовательная программа пройдет в Германии, на Кипре, в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае, что предоставит участникам возможность изучить опыт управления ведущими компаниями этих стран, а также обрести надежные международные деловые контакты.

Программа будет совместно разработана и реализована Армянской международной школой "Матена" и ведущей бизнес-школой Германии ESMT Berlin.

Программа рассчитана на людей, занимающих руководящие должности в различных сферах. За полтора года участники получат возможность существенно улучшить практически все необходимые навыки управления бизнесом: от профессиональных переговоров до цифровой трансформации компании, от эффективного управления финансами до уверенных публичных выступлений, от преодоления конфликтов и кризисов до обоснованных инвестиционных стратегий, от использования искусственного интеллекта до глубокого самопознания.

В программе примут участие действующие и бывшие директора и вице-президенты мировых гигантов: BlackRock, NVIDIA, Rakuten, Moderna, IBM, BCG, Oracle, McKinsey, Shell, Renault-Nissan-Mitsubishi, которые напрямую поделятся своим уникальным опытом.

"Будучи основанными такими компаниями, как Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Siemens, McKinsey и др., мы очень тщательно подходим к выбору партнеров, а партнерство с Matena основано на доверии и первоклассном качестве бизнес-образования, подтвержденном опытом совместных краткосрочных программ", - говорит президент ESMT Berlin Йорг Рохоль.

Соучредитель и директор Matena Рубен Айрапетян, в свою очередь, отмечает, что совместная программа одной из лучших бизнес-школ Европы и Matena может стать лучшей не только в Армении, но и во всем регионе, трансформируя стандарты бизнес- образования и привлекая международных участников.

"Матена" - международная бизнес-школа, реализующая образовательные программы мирового уровня как в Армении, так и за рубежом. Благодаря преподавательскому составу, состоящему из всемирно известных профессоров, а также бывших и действующих руководителей крупных компаний, "Матена" является первой бизнес- школой в Армении, а также одной из немногих школ в регионе, которая является членом самых престижных европейских организаций в области менеджмента, включая Европейский фонд развития менеджмента (EFMD). "Матена" принесла в регион новое качество бизнес-образования, заслужив высокое доверие ведущих мировых партнеров. Школа сотрудничает и реализует совместные образовательные программы с лучшими мировыми университетами и бизнес-школами, включая ESMT Berlin, IE University и Центр переговоров (NTF) при Гарвардском университете. По данным Financial Times, в общей сложности Matena сотрудничает с 6 из 20 ведущих мировых бизнес-школ в сфере обучения руководителей.