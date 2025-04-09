Среда, 9 Апреля 2025 11:20

АрмИнфо. Ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армения-НАТО, стали предметом обсуждений председателя комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна с главой офиса связи НАТО в Грузии Александром Винниковым и ответственным по политическим вопросам офиса Аркадиушем Легичем.

В ходе состоявшейся накануне встречи, как передает пресс-служба НС, собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня. В частности, были упомянуты текущие программы партнерства Армения-НАТО, международная и региональная безопасность и шаги, предпринимаемые в этом направлении. В центре внимания собеседников был и вопрос о трансформации вооруженных сил РА и возможности углубления сотрудничества в области демократических реформ.

Собеседники также обсудили образовательные программы, реализуемые в вооруженных силах страны.

Не обошли они вниманием и процессы мирного договора между Арменией и Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.

Напомним, что отношения между Арменией и НАТО сформировались в 1992 году с присоединением республики к Совету североатлантического сотрудничества, переименованному в 1997 году в Совет евроатлантического партнерства. После присоединения Армении в 1994 году к программе "Партнерство ради мира" сотрудничество было углублено и расширено. В 2017 г. Армения и Североатлантический совет НАТО одобрили 5-й План действий индивидуального партнерства между Ереваном и НАТО на 2017-2019 годы. В настоящее время РА и НАТО ведут переговоры по принятию нового документа о сотрудничестве - Индивидуально Адаптированный План Партнерства Армения-НАТО.