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АрмИнфо. Ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армения-НАТО, стали предметом обсуждений председателя комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна с главой офиса связи НАТО в Грузии Александром Винниковым и ответственным по политическим вопросам офиса Аркадиушем Легичем.
В ходе состоявшейся накануне встречи, как передает пресс-служба НС, собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня. В частности, были упомянуты текущие программы партнерства Армения-НАТО, международная и региональная безопасность и шаги, предпринимаемые в этом направлении. В центре внимания собеседников был и вопрос о трансформации вооруженных сил РА и возможности углубления сотрудничества в области демократических реформ.
Собеседники также обсудили образовательные программы, реализуемые в вооруженных силах страны.
Не обошли они вниманием и процессы мирного договора между Арменией и Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.
Напомним, что отношения между Арменией и НАТО сформировались в 1992 году с присоединением республики к Совету североатлантического сотрудничества, переименованному в 1997 году в Совет евроатлантического партнерства. После присоединения Армении в 1994 году к программе "Партнерство ради мира" сотрудничество было углублено и расширено. В 2017 г. Армения и Североатлантический совет НАТО одобрили 5-й План действий индивидуального партнерства между Ереваном и НАТО на 2017-2019 годы. В настоящее время РА и НАТО ведут переговоры по принятию нового документа о сотрудничестве - Индивидуально Адаптированный План Партнерства Армения-НАТО.
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|Температура воздуха в Армении существенно понизится, в горных районах выпадет снег
|Москва и Баку сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МВД Армении состоялась встреча со второй экспертной миссией ЕС в рамках диалога по либерализации визового режима
|Саксония-Анхальт готова углубить отношения с Арменией в культурной сфере
|В МОНКС утвердили программу мероприятий к 150-летию Аветика Исаакяна
|НПО Арцаха потребовали от МИД Армении публично подтвердить продвижение прав арцахцев в качестве внешнеполитического приоритета
|Комиссия по телевидению и радио: Мы в очередной раз утверждаем, что в общественном мультиплексе не должно быть иностранных вещателей
|"Родина": Сотрудничество с правящей партией "Гражданский договор" исключено в любом формате
|В МИД Армении потребовали от Pastinfo и перепечатавших его материал СМИ публично опровергнуть информацию о встрече Мирзоян с азербайджанской делегацией в Эмиратах
|В Афинах отметили 70-летие университета "Айказян"
|Спикер НС и посол Кипра обсудили региональные события
|Полномочия депутата НС Вилена Габриеляна прекращены
|Армянский Патриарх Константинополя подверг резкой критике мэра Болу за ненавистнические речи в адрес армян
|Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс
|В Армении детским спортивным школам будут присваиваться имена олимпийских чемпионов и чемпионов мира
|Армения по-прежнему привержена укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе - Акоп Аршакян
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|Эксперт по инфобезопасности: От имени посла ЕС около 50 представителей гражданского общества в Армении подверглись фишинговой атаке
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|В 2026 году 85% детей в возрасте от 3 до 5 лет будут вовлечены в систему дошкольного образования
|Правоохранители Армении пресекли ввоз из ИРИ наркотика <метамфетамин> весом около 12 кг
|В Европарламенте выражают надежду на скорое подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Возможно с апреля 2025 года будет запущена новая программа поддержки перемещенных из Арцаха - Тигран Хачатрян
|Глава Минздрава Армении прокомментировала ДТП с участием кареты скорой помощи, унесшей жизнь врача
|Программа помощи переселенцам из Нагорного Карабаха препятствует реализации долгосрочной программы помощи - вице-премьер РА
|Генсек офиса омбудсмена Армении обсудила с заместителем представителя УКВБ ООН проблемы насильственно перемещенных арцахцев
|Комиссар СЕ высказался за возвращение арцахцев в свои дома
|Жители села Прошян вновь вышли на акцию, протестуя против подорожания транспортных услуг
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