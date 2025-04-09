Среда, 9 Апреля 2025 11:15

АрмИнфо. Замглавы МИД России Михаил Галузин и представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов на встрече в Москве подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активную совместную работу по поступательному упрочению отношений Москвы и Баку в русле Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

Как сообщает пресс-служба МИД России, сторонами были рассмотрены вопросы углубления политического диалога, наращивания торгово-экономического сотрудничества.

"Отдельное внимание уделено практическим аспектам российского культурно- гуманитарного и информационного присутствия в республике.

Констатирована важность совместной работы по обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в регионе Каспийского моря", - говорится в сообщении МИД РФ.