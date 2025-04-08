Вторник, 8 Апреля 2025 19:26

АрмИнфо. Саксония-Анхальт готова углубить отношения с Арменией в культурной сфере. Об этом заявил министр культуры земли Саксония-Анхальт Германии Райнер Робра в ходе встречи с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян.

Робра подчеркнул, что отношения с Арменией традиционно были продуктивными, однако сейчас, по его словам, они находятся на качественно высоком уровне. Он также сообщил, что в Музее истории Армении вскоре откроется выставка, посвященная одному из художников земли Саксонии-Анхальт.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, стороны обсудили возможности сотрудничества в области охраны памятников и археологии. Было отмечено, что экспедиции Армении и Германии и в настоящее время проводят совместные раскопки на различных древних объектах.

Министр Андреасян в свою очередь предложила рассмотреть возможность проведения Дней культуры в двух странах с целью активизации культурной жизни и повышения осведомленности общественности.

Согласно источнику, они также затронули перспективы сотрудничества в области переподготовки учителей, преподающих в Армении немецкий язык, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.