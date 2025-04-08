Вторник, 8 Апреля 2025 17:36

АрмИнфо. Сотрудничество с правящей партией "Гражданский договор" в любом формате исключено. С таким заявлением выступила партия "Родина" на фоне тиражируемых в армянском информационном поле сообщение о том, что Мартун Григорян, выдвинутый в качестве кандидата в мэры Гюмри от блока "Наш город" может пойти на сделку с правящей силой, если его изберут главой второго города Армении.

В своем заявлении в партии напомнили, что для участия в выборах в Совет старейшин общины Гюмри был сформирован блок "Наш город", в который вошли партии "Родина" и "Единая Армения", а список кандидатов в градоначальники возглавил Мартун Григорян.

"На протяжении всей предвыборной кампании партии, входящие в блок, полностью поддерживали список Совета старейшин, составленный под руководством Мартуна Григоряна, прилагая все возможные усилия", - отметили в политической силе.

В этой связи в своем заявлении партия подчеркнула, что ее позиция полностью совпадает с публичным заявлением Мартуна Григоряна о необходимости обеспечения голосов для избрания Вардана Гукасяна главой общины, а также в целях недопущения воспроизводства правящей партии "Гражданский договор" в Гюмри.

"Партия заявляет, что сотрудничество с "Гражданским договором" в любом формате исключено. Мы убеждены, что скорейшее лишение власти правящей силы в Гюмри и по всей республике является приоритетом для обеспечения безопасности, сплоченности и солидарности армянского народа", - подчеркивается в заявлении.

Касаясь заявления лидера другой партии, входящей в блок, в партии отметили, что это мнение является частным и не отражает официальную позицию блока.

Отметим, что основатель-председатель партии "Единая Армения" Ерванд Тарвердян, чья политическая сила входит в блок "Наш город" в эфире Общественного телевидения Армении отметил, что правящая сила может на заседании Совета старейшин Гюмри 16 апреля поддержать кандидатуру Мартуна Григоряна и обеспечить ему избрание мэром города.

Напомним, что 30 марта текущего года прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. По данным Центральной избирательной комиссии, лидирует правящая партия "Гражданский договор", набравшая 35,47% голосов, за ней следуют Коммунистическая партия Армении с 18,41% и блок "Наш город", получивший 16,04%. Несмотря на то, что представитель правящей силы набрал наибольшее число голосов, его политическая сила не преодолела необходимый порог в 50+1 голос для единоличного избрания мэра.

После выборов партия "Моя сильная община" и блок "Мать Армения" выразили готовность поддержать Гукасяна на посту главы общины Гюмри. Позже с заявлением о готовности отдать необходимые голоса Гукасяну выступил и Мартун Григорян. Таким образом, у Гюмри скорее всего будет оппозиционный мэр.