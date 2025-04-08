Вторник, 8 Апреля 2025 16:28

АрмИнфо. В Афинах, в армянской Евангелической церкви, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию бейрутского университета "Айказян". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе университета, в праздничных мероприятиях приняли участие посол Армении в Греции Тигран Мкртчян и ректор университета Пол Айтостян. Гостям мероприятия был представлен видеоролик, в котором рассказывалось о деятельности университета "Айказян" и истории его создания.

Отметим, что бейрутский университет "Айказян" был основан в 1955 году Армянской миссионерской ассоциацией Америки в память о бывшем преподавателе института Женанян в Конье Арменаке Айказяне. Это единственное армянское высшее учебное заведение в Ливане, которое получило государственное признание. Выпускники университета получают дипломы бакалавра или специалиста, которые признаются как правительством Ливана, так и Международной ассоциацией колледжей и университетов. Несмотря на то, что университет является армянским евангельским учреждением, здесь обучаются студенты из около 20 стран, представляющие более 6 различных религий.