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 Вторник, 8 Апреля 2025 15:22
Марианна Мкртчян

Армянский Патриарх Константинополя подверг резкой критике мэра Болу за ненавистнические речи в адрес армян

Армянский Патриарх Константинополя подверг резкой критике мэра Болу за ненавистнические речи в адрес армян

АрмИнфо. Армянский Патриарх Константинополя архиепископ Саак Машалян подверг резкой критике мэра Болу Танджу Озджана за ненавистнические речи в адрес армян.

В заявлении, Армянского Патриарха Константинополя, в частности, говорится: " Армянская община, проживающая на этих землях на протяжении столетий, является коренной и неотъемлемой частью этой страны. Этот древний народ, внесший важный культурный, экономический и социальный вклад в развитие этой земли на протяжении всей истории, продолжает существовать и сегодня с той же решимостью.

Разжигающие ненависть высказывания мэра Болу Танджу Озджана, направленные против армянской идентичности, которые в последние дни нашли отражение в общественном мнении, явно направлены не только против народа, но и против нашего общего прошлого и нашей воли жить вместе.

Подобные рассуждения не служили братству, единству и социальному миру ни в прошлом, ни сегодня, и они не будут делать этого в будущем. Легитимация языка ненависти и игнорирование дискриминационных выражений, угрожающих социальному миру, недопустимы.

В связи с этим мы призываем власти и общественность использовать более ответственный язык и самым решительным образом осуждаем любые дискриминационные и исключительные высказывания, направленные против армянской общины, любой нации или расы.

Основой совместного проживания обществ являются равенство, уважение и общие ценности. Любой подход, подрывающий эти принципы, наносит вред не только меньшинствам, но и всему обществу".  

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