Вторник, 8 Апреля 2025 15:12

АрмИнфо. На полях проходящей в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского Союза вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян провел встречу с генеральным секретарем Союза Мартином Чунгонгом.

Как передает пресс-служба НС, в ходе встречи вице- спикер НС представил генеральному секретарю Межпарламентского союза региональные события и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Он высоко оценил деятельность Мартина Чунгонга по содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном.

Генсек союза выразил поддержку мирному процессу между Арменией и Азербайджаном и отметил, что Межпарламентский союз приложит усилия для обеспечения прогресса в этом вопросе.

Собеседники обсудили вопросы обеспечения регионального мира, в том числе инициативу Армении "Перекресток мира".