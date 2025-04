Вторник, 8 Апреля 2025 13:52

АрмИнфо. Американская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес даст большой концерт в Армении. Об этом говорится на официальной странице певицы в Instagram.

Согласно источнику, концерт в Ереване состоится в рамках мирового турне Джей Ло "Up All Night'' 3 августа на Республиканском стадионе им.В. Саргсяна.

<Всем моим зарубежным поклонникам сообщаю, что этим летом я проведу несколько концертов. Я не могу дождаться, когда увижу вас всех. Прошло слишком много времени. Это будет потрясающее лето>, - написала певица в своем Instagram по случаю предстоящего турне.

Отметим, что Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, модельер, танцовщица и продюсер. Родилась и выросла в небогатом районе Нью-Йорка, Бронксе, в пуэрториканской семье.

Свою творческую карьеру Дженнифер Лопес начала в качестве танцовщицы в кино, но мировую популярность и славу ей принесли вокальные данные. Девушка мечтала доказать, что талантлива во всем, включая музыку, и ей это более чем удалось. Сегодня на ее счету студийные альбомы, десятки кинокартин, премия <Золотой глобус> и множество достижений в сфере бизнеса.

На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On the 6, которому предшествовал сингл If You Had My Love, занявший первое место в шести странах. Джей Ло - одна из главных поп-исполнительниц 2000-х, а в 2012-м журнал Forbes назвал ее одной из самых авторитетных знаменитостей в мире. Кроме того, Лопез занимается предпринимательством - у нее своя линия одежды JLo by Jennifer Lopez, кубинский ресторан в Пасадене и парфюмерный бизнес (туалетная вода Glow by J.Lo, выпущенная звездой в 2002-м, побила рекорд продаж).