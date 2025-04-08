Вторник, 8 Апреля 2025 13:36

АрмИнфо. От имени посла Евросоюза в Армении Василиса Марагоса около 50 представителей гражданского общества страны стали жертвами целенаправленной фишинговой атаки в приложении Signal. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил эксперт по информационной безопасности, соучредитель "CyberHUB-AM" Артур Папян.

Согласно представленной фотографии Папяна, в распространенном сообщении от имени посла ЕС гражданские сообщества приглашают принять участие в видеоконференции. "Если вы щелкнули ссылку для регистрации и вошли в свою учетную запись Microsoft, обязательно измените свой пароль и убедитесь, что в учетной записи пользователя нет активных сеансов", - предупредил в этой связи эксперт.

Папян также призвал всех, кто испытывает сомнения, обратиться за помощью в CyberHUB.

Отметим, что фишинговые атаки представляют собой серьезную угрозу, исходящую от мошенников, которые маскируются под надежные источники. Основная цель фишинга - кража или повреждение личных данных, таких как пароли и номера банковских карт, путем обмана пользователей. Успешная фишинговая атака может иметь серьезные последствия: кража денег, мошенничество с банковскими картами и потеря доступа к личным фотографиям и файлам. Кроме того, киберпреступники могут использовать украденные данные для выдачи себя за жертву, что создает дополнительные риски для окружающих.