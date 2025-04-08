Вторник, 8 Апреля 2025 12:39

АрмИнфо. В 2026 году 85% детей в возрасте от 3 до 5 лет будут вовлечены в систему дошкольного образования. Об этом сообщила замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Араксия Сваджян во время встречи с представителями профильных организаций, с которыми обсуждался план развития сферы общего образования, дошкольного и среднего профессионального образования на 2026- 2028гг.

Заметив, что по данным на 2024 год, уже порядка 75% этой возрастной категории вовлечены в учреждения дошкольного образования, она отметила, что для увеличения охвата были выделены социальные группы, расходы на дошкольное образование которых будут компенсироваться из государственного бюджета.

В ближайшее время, по словам Сваджян, также будет внедрена программа компенсации транспортных расходов сотрудникам дошкольных образовательных учреждений.

Говоря о реформах в общеобразовательной системе, замглавы МОНКС рассказала, что в 2026 году во всех школах Армении появятся лаборатории STEM (science, technology, engineering, mathematics). Она добавила, что в сфере профессионального образования также ведутся работы по улучшению инфраструктуры.

Напомним, что в ходе заседания Постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам 18 марта Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян заметила, что доступность дошкольного образования является одной из целей, закрепленных в программе правительства. Сославшись на итоги различных исследований, глава МОНКС отметила, что если ребенок бывает вовлечен в дошкольное образование даже на протяжении 1 года, его результаты выше в школе, нежели у детей, не посещавших эти учреждения. В этом контексте Андреасян тогда сообщила, что в планах правительства в 2030 году сделать дошкольное образование обязательным, как минимум на 1 год.