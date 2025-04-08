Вторник, 8 Апреля 2025 12:36

АрмИнфо. Сотрудники Комитета госдоходов (КГД) Армении раскрыли случай ввоза в РА наркотического средства <метамфетамин> весом около 12 кг.

Согласно информации КГД, на КПП <Агарак> в ходе таможенного досмотра с использованием рентгеновского оборудования грузового автомобиля с прицепом, которым управлял гражданин Н.А., прибывший из Исламской Республики Иран, были обнаружены подозрительные массы, в частности, 15 свертков с кристаллической массой белого цвета, напоминающей наркотик <метамфетамин>.

В рамках уголовного дела, возбужденного Сюникским областным следственным управлением Следственного комитета Республики Армения, был арестован гражданин Исламской Республики Иран Н.А. Следствие установило, что гражданин на территории Республики Армения должен был передать некоему Э.Н. вышеуказанное наркотическое средство <метамфетамин>.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий наркотические вещества группы метамфетамина были заменены другими аналогичными массами и обработаны специальным химическим веществом, а также установлена личность лица, прибывшего из Ирана. После прибытия в Республику Армения за гражданином Э.Н. было установлено наблюдение.

Последний прибыл в международный аэропорт <Звартноц> и направился на встречу с Н.А. В одной из гостиниц, расположенных в г. Ереване, под наблюдением оперативных сотрудников были переданы гражданину Э.Н. пакеты с поддельной массой наркотического средства <метамфетамин>. Последний был задержан сотрудниками КГД и СНБ на основании немедленного обоснованного подозрения в контрабанде и приобретении наркотиков с целью сбыта и передан в Следственный комитет Республики Армения.

В рамках уголовного дела в суд были поданы ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу граждан Ирана Н.А. и Э.Н., которые были удовлетворены.