Вторник, 8 Апреля 2025 11:48

АрмИнфо. Программа помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в аренде жилья (программа помощи в размере 40+10 тыс. драм) отклонилась от своего прямого назначения, превратившись во временную социальную помощь, что препятствует реализации долгосрочной программы помощи в обеспечении их жильем. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил вице-премьер РА Тигран Хачатрян.

По его словам, правительство еще в октябре 2023 года запустило программу временной жилищной помощи вынужденным переселенца, предоставляя ежемесячную помощь в размере 50 тысяч драм каждому бенефициару. Однако со временем эта программа стала восприниматься частью населения как бессрочная социальная помощь. "Мы считаем, что эта мера, которая производит впечатление социальной помощи, со временем стала фактором, из-за которого люди предпочитают пользоваться поддержкой этой программы, а не участвовать в долгосрочной жилищной программе, в рамках которой семьям предоставляется поддержка в размере 3-4 или 5 миллионов драм на члена семьи, чтобы люди могли, наконец, определиться со своим долгосрочным местом жительства. Мы поняли, что эта временная программа помощи в аренде социального жилья стала препятствием для реализации долгосрочной программы помощи", - сказал вице- премьер.

Он добавил, что именно по этой причине в ноябре 2024 года правительство приняло решение пересмотреть условия программы, предоставив с апреля 2025 года поддержку только уязвимым слоям населения: детям, людям пенсионного возраста, людям с ограниченными возможностями и семьям, потерявшим кормильца. Размер поддержки составит 40 тыс. драм на человека в апреле- июне и 30 тыс. драм на человека с июля и до конца года.