Вторник, 8 Апреля 2025 11:46

АрмИнфо. Генеральный секретарь аппарата омбудсмена Армении Нина Пирумян на встрече с заместителем представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Лив Фейен обсудила проблемы насильственно перемещенного населения Арцаха.

Согласно сообщению офиса защитника прав человека (ЗПЧ) Армении, поступившему в АрмИнфо, генсек офиса омбудсмена Армении в этой связи обратила внимание на вопросы, касающихся защиты прав беженцев и просителей убежища, а также обсудила существующие проблемы и проводимые работы, подчеркивая важность и необходимость непрерывного сотрудничества с УВКБ ООН.

Пирумян также представила Лив Фейен круг полномочий ЗПЧ, который включает защиту прав женщин, детей, национальных меньшинств и лиц с ограниченными возможностями, а также борьбу с дискриминацией и другие сферы.

В свою очередь, заместитель представителя УВКБ ООН высоко оценила роль института омбудсмена в реализации миссии по защите прав человека и выразила готовность продолжать тесное сотрудничество с армянской стороной.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.