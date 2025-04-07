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 Понедельник, 7 Апреля 2025 20:37
Марианна Мкртчян

В МИД Великобритании рекомендовали своим гражданам воздерживаться от поездок на юго-запад Азербайджана из-за "напряженности между Ереваном и Баку"

В МИД Великобритании рекомендовали своим гражданам воздерживаться от поездок на юго-запад Азербайджана из-за "напряженности между Ереваном и Баку"

АрмИнфо. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании ( FCDO ) рекомендует своим гражданам воздерживаться от любых поездок на юго-запад Азербайджана "из-за напряженности между Азербайджаном и Арменией".

В заявлении, на сайте внешнеполитического ведомства отмечается, что Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития рекомендует воздержаться от любых поездок, на расстояние менее 5 км от границы с Арменией "из-за напряженности между Азербайджаном и Арменией за исключением случаев крайней необходимости".

"Обратите внимание, что это не включает границу азербайджанского эксклава Нахиджевана с Арменией", - говорится в заявлении.

FCDO рекомендует воздержаться от любых поездок в следующие районы оккупированного Азербайджаном Арцаха: Карвачар, Лачин, Джракан, Мартуни, Шуши, Степанакерт, Акна, Варанда, а также Тертер.

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