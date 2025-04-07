Понедельник, 7 Апреля 2025 17:41

АрмИнфо. В рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящего в Ташкенте, состоялась встреча вице-спикера Национального Собрания РА Акопа Аршакяна с главой японской делегации Секи Ёсихиро.

Как передает пресс-служба НС, в ходе встречи вице-спикер подчеркнул, что Япония является одним из важных партнеров Армении, и Ереван заинтересован в углублении многополярного сотрудничества, в том числе в рамках межпарламентских связей.

Вице-спикер НС РА подчеркнул важность экономического сотрудничества. Он коснулся выставки JAPAN 2025 и участия Армении в Osaka EXPO, что создаст новую возможность для укрепления деловых связей. Аршакян сообщил, что Центр креативных технологий "Тумо" официально откроется в Японии 1 июня, выразив уверенность, что он послужит обучению тысяч японских молодых людей и вдохнет новую жизнь в сотрудничество двух стран в сфере образования.

Секи Ёсихиро подчеркнул важность установления мира между Арменией и Азербайджаном и выразил готовность содействовать оказанию помощи армянам, перемещенным из Нагорного Карабаха.

Акоп Аршакян представил подробную информацию о региональных проблемах и армяно-азербайджанских отношениях, а в конце встречи пригласил своего коллегу в Армению.