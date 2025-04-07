Понедельник, 7 Апреля 2025 17:37

АрмИнфо. Министерство иностранных дел (МИД) Армении своим лицемерным заявлением помогает Азербайджану избежать ответственности и подрывает усилия страны в восстановлении справедливости. Так Всеармянский совет дипломатов отреагировал на заявление МИД Армении по арцахскому вопросу.

Во Всеармянском совете дипломатов отметили, что власти Армении, включая внешнеполитическое ведомство, вновь продемонстрировали свой истинный политический облик, пытаясь таким образом переложить ответственность за свои неудачи и бездействие в урегулировании арцахского вопроса на других.

"Комментарий МИД для Радио Свобода от 5 апреля, создает впечатление, что власти Армении якобы приложили максимум усилий для защиты интересов Арцаха вплоть до января 2024 года. Однако этой "миссии" помешали власти Арцаха своим отрицательным поведением и ликвидацией Республики Арцах по собственной инициативе. Стиль фальсификации фактов не является чем-то новым для этих властей. Очевидно, что ключевой причиной провала переговорного процесса по арцахскому вопросу стало безоговорочное признание главой действующего режима Армении территориальной целостности Азербайджана, и Арцаха в его составе на четырехсторонней встрече в Праге в октябре 2022 года", - говорится в заявлении совета.

Всеармянский совет дипломатов в этом ключе напомнил о высказывании премьер- министра Никола Пашиняна в парламенте Армении за несколько месяцев до этой встречи о "небольшом снижении планки в вопросе статуса Арцаха", заметив, что теперь можно с уверенностью констатировать, что оно означало на самом деле и какие катастрофические последствия для народа Арцаха предвещало.

Касаясь обвинений в несостоявшихся встречах представителей Азербайджана и Арцаха в третьих странах, Совет подчеркнул, что согласно имеющейся у них информации, отмена этой встречи была вызвана совершенно другими обстоятельствами, призвав ответственных лиц, наконец, высказаться по этому вопросу. В то же время Совет выразил недоумение по поводу того, что МИД Армении не упоминает о другой встрече, запланированной через несколько дней после отмены первой, на которую представители Арцаха были готовы приехать, но азербайджанская сторона отказалась от участия.

"Очевидно, что самоустранение Армении от указанного переговорного процесса, в то время, как находящийся в блокаде, истощенный Арцах в нарушение международного права оказался в руках противника, само по себе создало благоприятную почву для максималистской и ультимативной позиции Баку. Вызывает недоумение и цитата якобы указа о роспуске Республики Арцах, о чем периодически напоминают только властные круги Армении. Здесь уместно отметить, что он не был опубликован, следовательно, не получил юридической силы и не мог считаться законным, во- первых, с точки зрения правовых норм Конституции Арцаха, а во-вторых, в свете международного права, будучи навязанным под угрозой применения силы", - обратили внимание во Всеармянском совете дипломатов.

В заявлении также обращается внимание, что Азербайджан осуществил геноцидальные действия в Арцахе посредством блокады и этнической чистки, что было зафиксировано международными структурами и рядом государств, включая МИД Армении. В этой связи в Совете выразили недоумение тем, что Министерство, которое на протяжении последних десятилетий находилось на передовых линиях международной борьбы за предотвращение преступления геноцида и наказание за него, сегодня лицемерно заявляет, что "после насильственного перемещения армян Арцаха... проблема была снята с повестки дня урегулирования межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

Как отмечается в заявлении, тем самым МИД Армении помогает Азербайджану избежать ответственности и фактически сводит на нет будущую борьбу Армении и международных партнеров за восстановление справедливости.

"Всеармянский совет дипломатов решительно осуждает спекуляции на тему Арцаха, манипулятивные заявления, основанные на лжи и фальсификации, которые созвучны сфабрикованным обвинениям, выдвигаемым против военно-политического руководства Арцаха и военнопленных в бакинском суде. Считает необходимым еще раз предупредить, что антинациональные и необоснованные действия властей Армении по окончательному закрытию арцахского вопроса уже создали серьезную угрозу для Республики Армения", - резюмировали в заявлении Совета.

Напомним, что 2 апреля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На совместной пресс- конференции Алиев заявил, что "главным препятствием на переговорах было стремление Армении до января 2024 года включить в мирный договор судьбу Нагорно-Карабахской Республики".

В МИД Армении в ответ на просьбу Радио Свобода прокомментировать данные слова, заявили, что "в переговорах с Азербайджаном Армения работала над обеспечением безопасности и прав армян Нагорно-Карабахской Республики, включая создание международного механизма для решения этих проблем. После публикации указа о насильственном перемещении армян Нагорно-Карабахской Республики и ликвидации Арцаха эта проблема была снята с повестки дня урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном ".