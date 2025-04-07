Понедельник, 7 Апреля 2025 16:09

АрмИнфо. Победитель конкурса на изготовление паспортов и ID карт должен пройти регистрацию в государственном регистре, после чего с ним будет подписан соответствующий договор. Об этом 7 апреля на пресс- конференции сообщила начальник управления виз и паспортов МВД РА Нелли Давтян.

Она отметила, что победителем конкурса признан консорциум французских компаний IDEMIA Identity Security France and A.C.I. Technology S.a.r.l. Начальник управления отметила, что на заседании конкурсной комиссии 31 марта обсуждались финансовые предложения двух

консорциумов, лучшим из которых оказалось предложение французской стороны, набравшей 94,97 балла. Консорциум немецких компаний AUGENTIC GmbH и Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. получил 79,24 балла. Тем самым, изготовлением биометрических паспортов и созданием паспортной инфраструктуры займется консорциум из французских компаний. Ожидается, что договор с ним будет подписан через несколько месяцев, а уже с середины 2026 года система биометрических паспортов в Армении должна будет заработать в полном объеме.

В основу договора будет заложен совершенно новый концепт, согласно которому предусмотрено создание новой паспортной инфраструктуры, которая будет включать в себя подготовку зданий и сооружений, серверного хозяйства, печатного оборудования, программных решений. Планируется, в частности, создание 23 офисов в Ереване и в областях, в которых будут приниматься заявления граждан на получение паспортов или ID карт. В офисы смогут также обращаться лица без гражданства за получением соответствующих документов.

Давтян напомнила, что внедрение новой паспортной системы соответствует условиям начавшегося процесса либерализации визового режима с Европейским Союзом. Она отметила, что официально переговоры стартовали в декабре прошлого года. В июне 2025 года планируется, что по данному вопросу ЕС представит Армении соответствующий план действий, по которому республика должна будет действовать, ежегодно представляя отчеты о выполненной работе. Весь процесс, как отметила начальник управления, может занять от 4 до 7 лет. При этом, конкретных сроков завершения работ нет, все будет зависеть от объемов выполненных работ.

Давтян заметила, что в ЕС положительно оценивают достигнутый Арменией прогресс, более 20 европейских экспертов изучали ситуацию в стране и уже в ближайшее время представят отчеты с конкретными оценками. В ЕС обращают, в частности, внимание га управление миграционными процессами, защиту персональных данных, соблюдение прав человека и эффективность правоохранительной системы.