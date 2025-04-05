Суббота, 5 Апреля 2025 14:35

АрмИнфо. Переговоры без посредников привели к тому, что Армения пошла на беспрецедентные уступки ради согласования текста мирного договора, по сути удовлетворив почти все требования Азербайджана, но так и не получив

подписанного документа. Об этом на своей странице в Facebook пишет лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

"Наше общество прекрасно знает, что я всегда был против переговоров с Азербайджаном без посредников. Однако, к сожалению, возобладала азербайджано- турецкая версия, согласно которой посредники якобы занимают чью-то сторону и только мешают процессу. То же самое утверждало и армянское политологическое сообщество. В результате, власти постепенно отказались от посредничества России, затем Европейского Союза и, наконец, США, положившись на посредничество Эрдогана и оказавшись в растерянности перед лицом турецко-азербайджанского тандема", - отметил политик.

Он указал на пример Ирана, который отказывается от прямых переговоров с США, требуя услуг посредников.

"Переговоры без посредников привели к тому, что Армения пошла на беспрецедентные уступки ради согласования текста Мирного соглашения, по сути удовлетворив почти все требования Азербайджана, но так и не получив подписанного документа. А иранские власти гораздо более дальновидны и действуют, руководствуясь интересами своего народа", - заметил лидер партии "Просвещенная Армения". -0-

<Мы много говорили о том, что произошло, что происходит и об их последствиях, и это размышление призвано переоценить уязвимость подхода к переговорам без посредников, исключительно на свежем примере Ирана>.