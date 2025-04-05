Суббота, 5 Апреля 2025 14:03

АрмИнфо. Парламентом Армении не было сделано ровным счетом ничего для освобождения армянских военнопленных, содержащихся в бакинских тюрьмах. Об этом говорится в заявлении армянской гражданской инициативы "Айакве" ("Армянский референдум").

В документе отмечается, что необходимо было провести активную работу в области парламентской дипломатии. "Но ничего не сделано, ничего: В Национальном Собрании РА действуют группы дружбы с 70 странами. Сколько из них поднимали вопрос об армянских пленных с парламентами стран-партнеров?" - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что об этом, собственно, неоднократно говорили местные и зарубежные эксперты, особенно в последние дни. "Адвокат Джаред Генсер предполагает, что Никол Пашинян и Арарат Мирзоян могли обратиться в Международный комитет Красного Креста и ОБСЕ с просьбой направить наблюдателей на судебный процесс. Швейцарию можно было бы попросить создать в своем посольстве в Баку секцию интересов Армении и приложить усилия для освобождения армянских заложников, однако ничего этого не делается", - говорится в заявлении.

Напомним, что действующее и бывшее военно-политическое руководство Арцаха было захвачено в заложники после азербайджанской агрессии в отношении НКР 19-20 сентября 2023 года. Второй год подряд, в условиях бездействия международного сообщества, десятки армянских граждан незаконно удерживаются в Азербайджане, подвергаясь жестокому и унижающему достоинство отношению, пыткам.

17 января под председательством судьи Зейнала Агаева бакинский военный суд начал рассмотрение "обвинительного заключения" в отношении бывших руководителей Нагорного Карабаха по сфабрикованным уголовным делам. Среди обвиняемых - три бывших президента Нагорного Карабаха: Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян. Также перед судом предстали экс-глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и бывший госминистр Рубен Варданян. 16 января Варданян выступил с заявлением, в котором потребовал дать ему и его адвокату возможность полноценно подготовиться к защите, устранить все допущенные нарушения и фальсификации, сделать публичным процесс над ним и всеми остальными обвиняемыми. Он также потребовал объединить свое дело с делами других обвиняемых.