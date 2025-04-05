Суббота, 5 Апреля 2025 13:00

АрмИнфо.Жители сел Прошян и Касах с утра 5 апреля перекрыли трассу Ереван - Аштарак, требуя решить появившуюся транспортную проблему.

Ранее стало известно о выводе с маршрутов автобусов, обслуживавших маршруты N 25 N 59, предлагая за проезд 100 драм. Вывод этих автобусов может привести к транспортному коллапсу в указанных селах, поскольку компания "Мультитранспорт" ввела новые тарифы в 200 и 250 драм.

Как сообщила журналистам одна из участниц акции, у местных жителей нет столько денег, чтобы платить за каждую поездку 250 драм. Станут проблематичными и поездки детей в ближайшие школы. С выводом автобусов из эксплуатации стоимость проезда значительно возрастет, а у местных жителей нет столько денег на решение транспортных проблем детей жителей этих сел. При этом, в самих селах жизнь становится "мертвой" - нет ни одного производства, на котором родители детей могли бы работать. Каждый из них связан со столицей, где еще вопрос, появится постоянная работа или нет.

Жители заявили, что не будут платить за проезд по более дорогому тарифу.

Еще один из участников акции сообщил о намерениях властей встретиться с ними. Речь, в частности, идет о заместителе министра территориального управления и инфраструктур РА Армене Симоняне, который изъявил желание провести встречу с группой жителей сел из 20 человек. Как ожидается, встреча состоится 7 апреля в 17:30. "Если наше требование не будет выполнено, установим палатки напротив дома Никола (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред.), пусть, наконец, решают проблему", - сказал он.

Отметим, что в села прибыли спецназовцы. С участниками акции встретился начальник полиции Аштарака, призвавший обсудить проблему в здании администрации общины. Он сообщил, что до решения вопроса маршрут N25 продолжит функционировать.