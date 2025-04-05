Суббота, 5 Апреля 2025 12:54

АрмИнфо. На выборах, состоявшихся в Экономическом и Социальном Совете ООН 4 апреля 2025 года, Армения избрана членом Исполнительных советов Программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Управления ООН по осуществлению программ (ЮНОПС) на 2026-2028 годы. Об этом сообщает постоянное представительство Армении при ООН.

"Армения приложит все усилия для поддержки и содействия работе Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС с целью обеспечения инклюзивного, эффективного и устойчивого развития в социальной, экономической и экологической сферах в ходе реализации повестки на период до 2030 года в странах-участницах программы. Исполнительные советы ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС отвечают за надзор и поддержку деятельности этих организаций. В его состав входят 36 государств-членов, он обеспечивает надлежащую реализацию работы вышеуказанных структур в странах- участницах программы, предоставляя стратегическое руководство и проводя мониторинг", - говорится в сообщении постоянного представительства.