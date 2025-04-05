Суббота, 5 Апреля 2025 12:32

АрмИнфо. Чрезвычайный и полномочный посол Новой Зеландии в Армении Марк Джулиан Трейнор (резиденция в Москве) вручил верительные грамоты президенту РА Ваагну Хачатуряну. Об этом сообщила пресс-служба президента РА.

Поздравив посла с назначением, Ваагн Хачатурян выразил надежду, что его деятельность будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами и углублению связей в различных областях.

"Армения высоко ценит дружественные отношения с Новой Зеландией, которые основаны на общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона", - отметил президент РА.

В свою очередь, Марк Джулиан Трейнор выразил благодарность за теплый прием.

В ходе встречи были обсуждены вопросы эффективного взаимодействия на различных международных площадках. Было отмечено, что взаимная поддержка будет способствовать более эффективной защите интересов обоих государств.

В ходе беседы обсуждались перспективы развития политического диалога. Подчеркнута важность межведомственных контактов для обогащения повестки двусторонних отношений.

Между собеседниками состоялся обмен идеями о практических шагах по поддержке укрепления связей между деловыми кругами двух стран. В этом контексте обсуждались перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, инициативы, направленные на улучшение деловой среды, а также пути выявления новых инвестиционных возможностей.

Особое внимание было уделено важности шагов, направленных на содействие реализации потенциала сотрудничества в сфере высоких технологий, науки, образования и культуры. Была отмечена важность применение в Армении передового опыта Новой Зеландии в различных секторах экономики, в том числе в горнодобывающей промышленности.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к развитию дружественных отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.