Суббота, 1 Февраля 2025 14:28

АрмИнфо. В результате комплексных оперативно- разведывательных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности РА, были получены фактические данные о том, что видеоролик, широко распространенный в Интернете и получивший широкий общественный резонанс, был опубликован руководителем НПО "Независимый центр стратегических исследований" Г.Б. на его странице в Facebook. Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности РА в дополнение к заявлению от 31 января 2025 года.

Напомним, что 30 января в Интернете появилось видео, на котором запечатлена группа граждан Ирана на площади Республики в Ереване, которые на азербайджанском языке распевали песню "Карабах".

Согласно сообщению СНБ, Г.Б. совершил публичное выступление, направленное на разжигание и/или пропаганду ненависти и нетерпимости в отношении лица или группы лиц, по политическим и иным обстоятельствам социального характера, с использованием информационно-коммуникационных технологий. На основании фактических данных, полученных в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, в Следственный комитет Республики Армения направлено сообщение о совершении преступления по статье 329, части 2, пункта 3 Уголовного кодекса Республика Армения.